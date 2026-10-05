RallyLegend, "perplessità" di Usot e Usc sulle misure di sicurezza

Foto: RALLYLEGEND OFFICIAL FACEBOOK PAGE

Gli operatori del commercio e del turismo esprimono perplessità per le misure di sicurezza varate dal governo in vista del RallyLegend in programma da giovedì a domenica. Con due comunicati stampa, le associazioni di categoria Usot e Usc contestano il decreto legge che, tra le altre disposizioni, vieta la vendita, il consumo e la somministrazione di alcolici dalle 21 alle 3 nelle aree interessate dall’evento e nelle adiacenze entro un raggio di 500 metri.

Usot, in particolare, critica la norma per non distinguere tra contesti di aggregazione potenzialmente problematici e il normale servizio all’interno di bar, ristoranti o strutture ricettive: chiede di spiegare perché situazioni così diverse siano assoggettate agli stessi limiti. Nel metodo, inoltre, lamenta di non essere stata consultata prima dell’emanazione del provvedimento.

Secondo Usc, invece, il decreto è privo di certezze per gli operatori economici: "Chi stabilisce i 500 metri, come vengono stabiliti? Tutti gli operatori che ci chiedono informazioni chiedono in primis questo: io sono all’interno dei 500 metri oppure no? Noi non sappiamo esattamente che cosa rispondere perché ci dobbiamo attenere a un decreto che ci siamo già trovati bello scritto e non abbiamo potuto intervenire in alcun modo", spiega la presidente di Usc, Marina Urbinati.

L’associazione chiede poi chiarimenti sul divieto di vendita dei prodotti pirotecnici con marcatura CE, comprese le categorie per cui la normativa nazionale consente la commercializzazione. “Vorrei tanto che ci fosse ancora il tempo per intervenire su questo decreto, perché lo ritengo non solo necessario per le attività, ma è necessario soprattutto per raggiungere il risultato che tutti vogliamo, che è quello della sicurezza. Questo decreto non può raggiungere quel risultato perché secondo noi è inapplicabile”, afferma Urbinati.

Nel servizio l'intervista a Marina Urbinati, preisdente USC







