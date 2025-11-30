SEGRETERIA LAVORO Raoul Chiaruzzi nominato Direttore del Dipartimento Lavoro Manterrà l’incarico di Direttore Generale ad interim dell’AASS fino alla conclusione del bando per la selezione del nuovo direttore. "Massima fiducia e pieno sostegno dal Segretario Bevitori.

Come anticipato da San Marino RTV, l’ingegner Raoul Chiaruzzi è stato nominato Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione. Lo ufficializza la Segreteria di Stato per il Lavoro, che sottolinea come il nuovo incarico rappresenti “un riconoscimento della sua comprovata esperienza e dei risultati ottenuti alla guida dell’AASS”.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori esprime “massima fiducia e pieno sostegno” a Chiaruzzi, confermando inoltre che, per garantire continuità nella fase di transizione, manterrà l’incarico di Direttore Generale ad interim dell’AASS fino alla conclusione del bando per la selezione del nuovo direttore – procedimento già avviato, come riportato nella nostra precedente notizia. "L’obiettivo – ribadisce Bevitori – è rafforzare l’AASS e avviare una riorganizzazione mirata di quella che definiamo una super multiutility, per massimizzarne efficienza e capacità operativa".

