SAN MARINO - ITALIA Rapporti bilaterali: il Segretario di Stato agli Esteri Beccari a Roma per incontrare il Sottosegretario Scalfarotto

Rapporti bilaterali: il Segretario di Stato agli Esteri Beccari a Roma per incontrare il Sottosegretario Scalfarotto.

Nell'ottica di un dialogo sempre più intenso con la Farnesina, questo pomeriggio a Roma nuovo incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, già in visita sul Titano nel novembre scorso. Sul tavolo ancora un confronto a tutto campo sui dossier aperti: dal caso targhe alle frequenze radio-tv passando naturalmente per la stretta collaborazione tra i due Paesi nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: