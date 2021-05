Rapporti bilaterali: la Reggenza incontra il Presidente Mattarella

Congresso di Stato

Settimana intensa per la politica sammarinese, con Esecutivo e Reggenza impegnati in numerosi incontri ad alto livello. Si parte domani, con la visita ufficiale in Repubblica del Capo di Governo del Principato di Andorra, accompagnato da un’alta delegazione istituzionale. In mattinata gli incontri bilaterali al Begni e la firma di tre importanti intese in ambito finanziario, sanitario ed economico. I colloqui verteranno principalmente sullo stato di avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’Ue, in particolare sulla collaborazione politica fra i due Governi e la Commissione Europea e l'analisi delle rispettive specificità negoziali.









A seguire, la Delegazione Andorrana verrà accolta in Udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti. A margine, il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata sia al capo del Governo del Principato che al Ministro delle Finanze. Onorificenza che verrà conferita, in serata, anche al Presidente emerito della Camera Luciano Violante, in trasferta sul Titano su invito del Segretario di Stato Andrea Belluzzi e della Reggenza. Il Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata ha approvato all’unanimità questa attribuzione anche come riconoscimento per la collaborazione, il sostegno e l’amicizia che Violante ha sempre messo a disposizione della Repubblica.

Il giorno successivo terrà al Concordia una "lectio magistralis" agli studenti della Scuola Secondaria Superiore. Ricca l'agenda degli appuntamenti sul fronte dei rapporti bilaterali con l'Italia. Mercoledì, a Roma, in programma diversi incontri sia al Mef che alla Farnesina: il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si confronterà con l’omologo ministro, Daniele Franco. A seguire, il colloquio fra Beccari e il Ministro Luigi Di Maio. In parallelo, i Segretari al Lavoro Lonfernini e alla Giustizia Ugolini incontreranno rispettivamente i ministri Orlando e Cartabia.

Lo stesso giorno i Capitani Reggenti saranno alla Comunità di Sant'Egidio mentre, quello successivo, al Quirinale e a Palazzo Chigi. La visita delle sue Eccellenze Giancarlo Venturini e Marco Nicolini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si ripete a quasi vent’anni dalla precedente. Il confronto fra i Governi avrà il suo punto più alto nel pomeriggio di giovedì, quando a Palazzo Chigi i Segretari di Stato Beccari e Gatti si intratterranno a colloquio con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Venerdì sarà invece il turno del Segretario all'Industria Righi, a colloquio con il suo omologo italiano Giorgetti.