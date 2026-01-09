Rapporti bilaterali: vertice a Palazzo Begni tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli Sul tavolo il delicato dossier degli accertamenti fiscali dei pensionati ex frontalieri. Confermata la vista sul Titano del Viceministro dell’Economia italiano Maurizio Leo

Rapporti bilaterali: vertice a Palazzo Begni tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli.

Si è svolto questa mattina a Palazzo Begni un incontro istituzionale tra il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e la senatrice italiana Domenica Spinelli, incentrato sui rapporti tra San Marino e Italia, con particolare attenzione alle problematiche dei lavoratori e pensionati frontalieri. Nel corso del vertice è stato annunciato, durante un colloquio telefonico congiunto, la visita sul Titano del Viceministro dell’Economia italiano Maurizio Leo.

Tra i temi affrontati, il delicato dossier sugli accertamenti fiscali dei pensionati ex frontalieri e la proposta di introdurre una ritenuta alla fonte al 5% sulle pensioni erogate da San Marino, misura su cui la senatrice Spinelli è impegnata dal 2023. Le parti hanno ribadito l’importanza di un approccio strutturato, fondato sull’analisi dei dati e sul rafforzamento del Tavolo Operativo bilaterale sul lavoro transfrontaliero. Spazio anche alla riforma IGR sammarinese, illustrata dal Segretario Gatti come leva di equità fiscale e di consolidamento dei conti pubblici in linea con gli standard internazionali.

"Il dialogo con Roma ha raggiunto un livello di maturità e pragmatismo senza precedenti," ha dichiarato il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. "L'annunciata visita del Viceministro Leo è il segnale tangibile che San Marino è oggi un interlocutore credibile e affidabile. La nostra riforma fiscale e la collaborazione con l'Italia viaggiano su binari paralleli: l'obiettivo comune è eliminare le zone d'ombra che penalizzano cittadini e imprese, creando un ecosistema economico trasparente e integrato".



Leggi il comunicato stampa integrale



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: