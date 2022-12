Rapporti con il mondo della nautica: Luciano Serra nominato Console Onorario di San Marino a Grosseto

Di fronte ai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta e alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, Luciano Serra è stato nominato Console Onorario della Repubblica di San Marino a Grosseto. Seguirà in Italia le questioni marittime in rappresentanza dell’Autorità Marittima della Repubblica.

Nel suo curriculum prestigiosi incarichi a livello nazionale italiano e l'esperienza di Presidente di ASSONAT, l'Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, che si occupa della costruzione e gestione delle strutture portuali turistiche. L’attività consolare si svolgerà presso la sede del Consolato di Grosseto, ubicato presso il Porto turistico di Marina di Grosseto.

“Il Console Serra – commenta Marco Conti, Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima di San Marino - rappresenta una grande risorsa per la collaborazione con le istituzioni e con il mondo della nautica. Siamo felici di accogliere il Console nella nostra squadra per la promozione della bandiera sammarinese”.



Dal 2021 San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

Il Titano è Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali.