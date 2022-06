2 GIUGNO Rapporti SM-Italia, Mercuri: “Positivo cambio di metodo”. Beccari: “Non solo per risolvere problemi, ma per costruire insieme” Ricevimento all'Ambasciata d'Italia a San Marino per la festa della Repubblica italiana, il punto sullo stato delle relazione bilaterali

Si torna nei giardini dell'Ambasciata, dopo che la pandemia ha fermato le celebrazioni per due anni. Ci sono le autorità civili e militari, delegazione nutrita del Congresso di Stato, rappresentanti diplomatici, il mondo imprenditoriale, della cultura, della società civile. 2 giugno, per ricordare un rapporto di amicizia nel tempo, come per un bilancio sullo stato delle relazioni, proprio e anche alla luce dell'emergenza, tra difficoltà, traguardi e cammino da intraprendere. Azione su più ambiti - ricorda l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri: sanitario, energetico, fiscale e turistico, televisivo e della giustizia, soffermandosi sul tema del rafforzamento dello stato di diritto, dal livello individuale a quello internazionale. Il riferimento va al contesto della guerra, con un plauso alle scelte di San Marino e alla sua generosità, nell'accoglienza. Ma anche sguardo all'Europa, nell'appoggio italiano al percorso di associazione, “laddove - dice - regole comuni non rappresentano vincoli, ma opportunità”. “Un bilancio positivo. Nonostante i tanti ostacoli, sono tanti i risultati conseguiti. Ma soprattutto è il metodo che si sta rivelando fertile ed efficace, perché pone le basi per successivi avanzamenti. I problemi pregressi sono stati in gran parte risolti; se ne pongono come normale di nuovi, ma il metodo ci dà l'opportunità di essere abbastanza fiduciosi”. È un cambio di prospettiva nell'impostare la collaborazione: non più per “risolvere problemi, ma per costruire insieme”.

“Abbiamo lavorato per risolvere criticità pendenti e mi piace ricordare il caso targhe. – dice il Segretario agli Esteri, Luca Beccari - Abbiamo lavorato per formulare intese che possono migliorare il rapporto bilaterale e stiamo lavorando su questo. Ma con una prospettiva anche di iniziare a collaborare su progettualità comuni. La sfida per tutti, in questa fase di ripresa dagli effetti del Covid – prosegue - impone anche la collaborazione con altri Stati e per noi inizia assolutamente dall'Italia; non può essere diversamente per i tanti interessi comuni che abbiamo”.

Per aver promosso i rapporti fra San Marino e Italia, attraverso la professione giornalistica, la consegna dell'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia del Presidente Mattarella ai giornalisti Sonia Tura e Sergio Barducci, già caporedattori della San Marino RTV.

