ROMA Rapporto Ambiente: SdS Canti valuta convenzione Ispra Fondamentale la circolazione delle informazioni, per questo San Marino vuole collaborare con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Ambiente: SdS Canti valuta convenzione Ispra.

Il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti a Roma per la presentazione del Rapporto Ambiente edizione 2023 del Servizio Nazionale Protezione Ambiente e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nella sala della Presidenza del Consiglio i Direttori hanno relazionato sullo stato dell’ambiente e le attività svolte con un focus sulle buone pratiche. Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Frattin ha sottolineato l’importanza di ridurre l’impatto ambientale e di lavorare sulla mitigazione degli effetti delle attività connesse alle costruzioni, trasporti ed agricoltura. L’Italia è un salvadanaio di biodiversità, abbiamo il dovere di salvaguardarla.

Ribadito a più riprese l’importanza della circolazione delle informazioni e dei dati fondamentali per poter svolgere un processo di riflessione. La conoscenza è un passo fondamentale per migliorare. I dati consentono a chi deve prendere delle decisioni di farlo consapevolmente. “La partecipazione alla presentazione della IV relazione ISPRA - ha detto Stefano Canti - mi ha permesso di prendere atto dei dati ambientali delle Regioni Italiane e condividere con loro la possibilità di sottoscrivere una convenzione con ISPRA su una serie di tematiche ambientali che vedono i territori coinvolti su uno scambio di informazioni reciproche e di comune interesse" Per il Segretario di Stato per il Territorio anche l'occasione per salutare il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza i rapporti tra lo Stato Sammarinese e lo Stato Italiano e ispira la loro collaborazione.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: