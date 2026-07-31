Rappresentatività sindacale e datoriale, passa la norma

Approvato con 8 voti a favore e 4 astenuti il progetto di legge che modifica la normativa sulla rappresentatività sindacale e datoriale, che abbassa alcuni parametri necessari per il riconoscimento delle associazioni di categoria, introduce criteri più flessibili per consentire alle realtà esistenti di mantenere la registrazione, e aggiorna il trattamento economico dei componenti del comitato garante, fermo da anni, con un compenso annuo di 7.500 euro, disciplinandone anche la responsabilità per dolo o colpa grave.

Una legge, spiega il Segretario di Stato al Lavoro Bevitori, che non nasce da una volontà politica del governo, ma da una richiesta unanime di tutte le organizzazioni interessate. Un testo, conclude, definito all'unanimità dalle parti sociali. In un comunicato congiunto, le forze di opposizione Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete, ricordano intanto che nei giorni scorsi la richiesta di procedura d'urgenza sul provvedimento non era passata in Consiglio Grande e Generale per mancanza di numeri necessari da parte della maggioranza, ma anche in Commissione il dato politico emerso è evidente: senza la presenza e la partecipazione delle minoranze, sottolineano, non ci sarebbe stato il numero legale necessario per la discussione del progetto di legge.

Per l'opposizione “è un elemento che certifica una difficoltà politica della maggioranza nel garantire autonomamente il normale svolgimento dei lavori consiliari e delle commissioni, anche su un provvedimento che la stessa maggioranza ha ritenuto prioritario”. La minoranza tiene poi a puntualizzare che la disponibilità dimostrata, garantendo con la presenza il regolare funzionamento delle istituzioni, non può essere interpretata come un sostegno politico.











