Ratificato il decreto delegato sul codice di condotta delle forze di polizia

I lavori della sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale sono ripresi in mattinata con l'esame del decreto delegato che introduce la possibilità di aggiornare il codice di condotta per gli agenti pubblici. L'integrazione è stata richiesta dal Greco, nel suo quinto ciclo di valutazione, nell'ambito del quale aveva raccomandato che i codici di condotta applicabili alle Forze di Polizia, venissero armonizzati ai migliori standard internazionali, in modo da contemplare tutte le questioni relative all'integrità, come i conflitti di interesse e gli omaggi. Il Segretario all'Industria Rossano Fabbri, ha manifestato dissenso rispetto all'utilizzo dello strumento del decreto delegato in casi come questo. Repubblica Futura ha manifestato forti dubbi sulla legittimità della procedura adottata, rispetto alla gerarchia delle fonti, chiedendo di fare un approfondimento su questo aspetto, alla Commissione per le Riforme Istituzionali. Accolto l'emendamento di Rete che specifica che per "Forze di Polizia" si intendono: il Corpo della Gendarmeria; il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca; il Corpo di Polizia Civile e l'Ufficio Centrale Nazionale – Interpol. Ratificato anche il decreto sulla Commissione per la valutazione dei requisiti di contrassegno e Botteghe Storiche. e il decreto sulle attività economiche che prevede la sospensione e poi la revoca della iicenza, per chi non paga la tassa annuale, entro i termini previsti. 139 quelle inadempienti, ha riferito il Segretario di Stato Rossano Fabbri. Durante il dibattito il consigliere di Rete Emanuele Santi ha sollevato anche il caso dei contributi non pagati, da parte degli amministratori di società, per la tassazione separata, per un ammontare superiore a 4,5 milioni di euro. Oltre 2.000, sono non residenti, ha precisato, e 500 sono residenti.







