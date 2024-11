CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Ratificato l'atto organizzativo dell'Iss: 37 a favore, 10 contrari Pieno appoggio del Pdcs, qualche 'distinguo' in AR, Libera fiduciosa sul superamento del Comitato Esecutivo in tempi brevi. Opposizioni fermamente contrarie al decreto e, sull'errata corrige, valutano il ricorso di legittimità al Collegio Garante

A conclusione di un lungo e acceso dibattito, che ha impegnato l'aula per quasi tre giornate di lavori, il Consiglio Grande e Generale ha ratificato con 37 voti a favore e 10 contrari, il decreto sull'atto organizzativo e il fabbisogno dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Maggioranza compatta al voto, nonostante la vivace dialettica tra i partiti di Governo. Pieno sostegno da parte del Pdcs mentre Alleanza Riformista ha manifestato alcune perplessità, durante il dibattito. Libera ha votato a favore, nella convinzione che a breve verrà superato l'attuale Comitato Esecutivo Iss. Per le opposizioni il decreto è frutto di logiche clientelari e peggiora la situazione, in particolare nel settore sociosanitario. I partiti di minoranza, ritenendo illegittima l'errata corrige apportata, valutano la possibilità di adire il Collegio Garante, per una verifica di legittimità, anche perché Libera – pur avendo votato sì, al decreto – ha offerto disponibilità a dare i numeri alle opposizioni, per raggiungere il quorum necessario alla presentazione del ricorso.

In video il commento del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e del consigliere capogruppo di Domani Motus Liberi, Fabio Righi

