Rating Fitch, Gatti: “Premiato il cambio di strategia, ma mi aspettavo di più. Al lavoro per recuperare il posto che meritiamo”

I lavori della Consulta dei Sammarinesi all'estero hanno visto l'intervento, nel pomeriggio, del Segretario alle Finanze Marco Gatti, che ha approfondito il tema del debito pubblico, spiegando le fasi che hanno portato al suo collocamento sui mercati, ma anche le linee per la gestione del debito guardando al futuro, alla luce delle raccomandazioni poste dagli organismi internazionali, Fondo Monetario in testa.

E partendo proprio da qui, anche un commento, ai nostri microfoni sulla valutazione Fitch che ha confermato per il Titano il rating BB+, ma rivedendo l'outlook da “negativo” a “stabile”.









“San Marino – dice - ha fatto grandi passi in avanti e anche Fitch conferma il giudizio del Fondo a conclusione della sua visita. San Marino è uscita da quelle criticità di debito insostenibile, di paese prossimo al default, di 'bail in' necessario per le banche... Questi aspetti sono spariti perché si è cambiata strategia, soprattutto rispetto al sistema bancario e finanziario e questo ha dato lungo respiro all'economia. Anche la stessa gestione economica del Covid è stata ben sostenuta dal Governo e i risultati sono quelli di una economia che sta viaggiando in maniera importante.

Mi aspettavo qualcosa di più – ammette – perché lo stesso modello già darebbe San Marino come paese 'Investment Grade”. Siamo un Paese piccolo e Fitch valuta anche quelli che possono i rischi ed eventuali contraccolpi e ha preferito non farci fare quello scalino che riteniamo invece San Marino avrebbe meritato. Sarà il lavoro per i prossimi mesi per recuperare il posto che San Marino merita”.

Nel video, l'intervista al Segretario alle Finanze, Marco Gatti