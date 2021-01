Rebus scuola per Repubblica Futura che critica il ritardo del governo

Nel pomeriggio si riunirà la commissione consiliare competente in materia scolastica, scrive Repubblica Futura che critica il ritardo del governo sulla sua convocazione. "Le scuole riapriranno? Con quali modalità? Ci saranno novità in merito ai trasporti?" si domanda la forza di opposizione. con il timore che "ci si trovi nuovamente davanti a scelte già fatte, come ad esempio quella - fin troppo recente - che, a fronte delle ripetute dichiarazioni del Segretario di Stato all’Istruzione sul perdurare dell’apertura delle Scuole in presenza, ha visto la Scuola Secondaria Superiore finire in didattica a distanza da un giorno all’altro".

Un altro principio ribadito da Rf è quello dell’autonomia decisionale. "Crediamo che il Governo debba chiarire se quelle che il Segretario Belluzzi porterà in Commissione sono posizioni condivise da tutto il Governo e se, dopo le figure barbine del Capodanno, il nostro Paese abbia ancora, anche in campo scolastico, una autonomia decisionale in merito alla organizzazione della didattica. Avvilente - conclude Repubblica Futura - constatare che famiglie, studenti ed anche operatori del settore, dovranno attendere la suspance di un mercoledì pomeriggio, a soli due giorni dal possibile rientro a scuola, per sapere se e come questo rientro avverrà".