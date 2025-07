CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Recepito all'unanimità il regolamento europeo "Eudr" L'obiettivo è scongiurare la paventata delocalizzazione oltreconfine di primarie aziende nel settore del legno. In prima lettura il pdl delle opposizioni per abrogare le residenze fiscali non domiciliate

Anche nella seduta odierna del Consiglio Grande e Generale, le relazioni con l'Unione Europea, al centro del dibattito. L’Aula ha infatti approvato all’unanimità, con procedura d’urgenza, il recepimento del regolamento EUDR contro la deforestazione: una misura sollecitata in particolare dall’ANIS per tutelare la continuità dell'import ed export con il mercato europeo da parte delle imprese sammarinesi attive in alcuni settori, tra cui quello del legno, strategico per l’economia del Titano.

L’obiettivo è scongiurare il rischio di delocalizzazione di aziende di primaria importanza, che impiegano centinaia di lavoratori e che, senza adeguamento alla normativa europea, avrebbero potuto essere costrette a trasferire l’attività oltreconfine. Dal 1° gennaio 2026, le imprese sammarinesi interessate dovranno verificare che le materie prime importate non provengano da terreni deforestati dopo il 2020, condizione necessaria per poter continuare a esportare nel mercato unico europeo. I controlli saranno affidati all’Upav, mentre l’Ugraa fornirà assistenza tecnica. Previste sanzioni fino a 70.000 euro, oltre a misure – nei casi più gravi - come la confisca della merce e l’esclusione dagli appalti pubblici.

Nelle dichiarazioni di voto Repubblica Futura ha assicurato il sostegno pur esprimendo alcune riserve. “Non siamo sicuri che con questo provvedimento si riuscirà a raggiungere il risultato sperato”, ha dichiarato Antonella Mularoni, auspicando al contempo che venga definita al più presto una modalità strutturata per recepire le normative europee, in vista dell’Accordo di Associazione. Mirko Dolcini, di Domani Motus Liberi, ha affermato che l’Accordo di Associazione non risolverà automaticamente problematiche analoghe. Gerardo Giovagnoli, a nome del Psd e di tutta la maggioranza, ha confermato il voto favorevole, con l’auspicio che in futuro, grazie all’Accordo con l’Ue, possano essere evitati casi simili, in cui si è costretti a rincorrere in emergenza, l’adeguamento alle normative europee.

Dopo l'unanimità, sul regolamento Eudr, il Consiglio ha esaminato in prima lettura il pdl presentato da tutti i partiti di opposizione, per l'abrogazione delle Residenze Fiscali non domiciliate, già al centro, nei mesi scorsi, del caso “San Marino World”, culminato con la revoca dell'autorizzazione. Misura non ritenuta sufficiente dall'opposizione. “C'è un provvedimento abrogativo dell'opposizione, ma credo – ha dichiarato il Segretario agli Esteri Luca Beccari - che anziché contrapporre un diniego, possa essere l'occasione per rivedere l'impianto normativo in commissione, migliorarlo e renderlo più garantista”.

Il comma successivo, in esame domani mattina - quando riprenderà la sessione - è il pdl, in prima lettura, per la modifica dell'Igr su cui si preannuncia un acceso confronto, viste le critiche già emerse dalle opposizioni e dai sindacati.



