FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE "Redistribuzione equa dei carichi fiscali. Agire su agevolazioni e deduzioni" Lo dichiara il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti dopo la raccomandazione Fmi per una strategia di riforma globale

Con il recente accesso ai mercati internazionali dei capitali, il paese è maggiormente sottoposto all’attenzione del mercato e ad una pressione affinché continui a portare avanti le riforme. Lo scrive nero su bianco il Fondo Monetario nel report preliminare secondi il quale è necessaria una strategia di riforma globale, per preservare i recenti risultati ottenuti in termini di liquidità del bilancio e del settore finanziario e per rafforzare la stabilità dei conti pubblici.

Il capoedelegazione Fmi Borja Gracia ritiene sia la strada da percorrere affinché la crescita potenziale del paese resti elevata.

Saranno riforme all'insegna dell'austerità? I sammarinesi cosa devono aspettarsi? “L'approccio che dobbiamo avere alle riforme - risponde il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti - è innanzitutto quello di creare un ambiente favorevole alla crescita economica. L'altro aspetto è la redistribuzione equa dei carichi fiscali, andando ad aggredire 'sacche' che oggi lasciamo libere a livello fiscale, ad altri paesi. Abbiamo agevolazioni, deduzioni fiscali e della base imponibile, su cui possiamo agire, che sicuramente andranno ad incidere in parte anche sui cittadini, ma in parte anche no. Recupereremo fiscalità”.

