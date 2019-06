Referendum 2 giugno: Segretario Zanotti invita i cittadini a un voto "libero e consapevole", su Rtv news e diretta

Domani i sammarinesi saranno chiamati al voto per i referendum. Oggi è il giorno del silenzio, dopo la campagna referendaria. Il segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti, invita tutti i cittadini a "esercitare il diritto di voto in maniera libera e consapevole" e ringrazia tutti quelli che domani lavoreranno allo svolgimento della consultazione. La Segreteria di Stato ricorda il divieto di qualsiasi forma di propaganda.

Due i quesiti: il primo, propositivo, scheda azzurra, per la modifica della legge elettorale e il secondo, confermativo, scheda gialla, per introdurre il divieto di discriminazione per genere e orientamento sessuale nella Carta costituzionale. Sono 34.458 gli aventi diritto al voto: 22.661 interni e 11.797 esteri. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 20.

Per permettere a tutti di votare, l'Azienda per i servizi garantirà il trasporto gratuito a chiamata. Per votare è necessario un documento di riconoscimento con foto, anche se scaduto. Chi non ha il certificato elettorale potrà richiederlo all'Ufficio Elettorale di Stato che sarà sempre aperto anche domani. Due i seggi speciali: all'Ospedale di Stato e al Casale la Fiorina. Sempre domani, fino alle 21, sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcoolici.

Su San Marino RTV continui aggiornamenti. Domani sera, dalle ore 21, diretta tv con Sonia Tura e Monica Fabbri che sarà trasmessa anche in streaming sul nostro sito web e su Facebook. Sempre sul nostro portale si susseguiranno le news per tutta la giornata con i dati sull'affluenza e i successivi risultati.