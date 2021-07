Referendum aborto ed Europa al centro della serata di riflessione di Psd - Md

Non c'è futuro senza memoria, e con l'iniziativa “fuori dall’archivio” il Parco di Domagnano si è trasformato in un museo a cielo aperto, con l'esposizione di alcuni manifesti dell’archivio storico del PSD che racchiude un secolo di storia delle forze e delle organizzazioni della sinistra socialista, democratica, progressista e liberale. Un patrimonio documentale dal valore storico e politico che PSD – MD hanno voluto togliere dall'archivio, per farlo conoscere e riconoscersi. Poi il confronto a più voci sul tema dell'interruzione volontaria della gravidanza e depenalizzazione dell'aborto, in vista del referendum. Una conversazione alla quale hanno preso parte Matteo Rossi – presidente PSD, Lazzaro Rossini – esponente di MD, Alessandro Mancini – Consigliere NPR, Marica Montemaggi – Consigliere Libera, Severino Bollini – Segretario MIS, Karen Pruccoli – Presidente Unione Donne Sammarinesi.







Spunti, riflessioni e suggestioni che hanno confermato la necessità, non più rinviabile da parte della Politica, di affrontare con maturità e attenzione un tema sul quale sarà la cittadinanza esprimersi. Affidata temporaneamente una bandiera d’epoca dell’Unione Donne Sammarinesi – conservata nell’archivio PSD – all’attuale presidente Karen Pruccoli, con “l’auspicio - è stato detto - che possa portare fortuna e sventolare ancora il prossimo 26 settembre”. Nella stessa giornata il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli ha discusso a distanza con il Vice Capogruppo al Parlamento Europeo PSE Brando Benifei. Al centro del confronto l'Accordo di Associazione all'UE di San Marino, che torna prioritario nell'agenda politica dopo l'emergenza pandemica “Proprio la pandemia – ha detto l'onorevole Benifei, ha dimostrato l'esigenza di rafforzare i legami con paesi che appartengono geograficamente e storicamente all'Europa”