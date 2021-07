IVG Referendum aborto: si vota il 26 settembre

Referendum aborto: si vota il 26 settembre.

Tramite Decreto la Reggenza ha ammesso il referendum propositivo in tema di interruzione volontaria di gravidanza: la data di svolgimento è fissata per il 26 settembre 2021.

Scarica il Decreto Reggenziale

"Un appuntamento con la storia dei diritti delle donne a San Marino - scrivono UDS e Comitato Promotore. "Faremo del nostro meglio - continuano - per condurre una campagna che tenga alto il livello del confronto su un argomento così importante". Intervengono poi sul progetto di legge di Rete “Tutela della salute sessuale e riproduttiva della popolazione sammarinese” dibattuto in Consiglio. Pur condividendone i contenuti, ribadiscono le loro perplessità su modalità di presentazione e tempistica: "RETE avrebbe fatto meglio ad aspettare il responso del Referendum - scrivono - per poi condividere il proprio testo ad un tavolo allargato finalizzato a recepire il quesito referendario in caso di voto positivo".







File allegati Decreto

