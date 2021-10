Referendum aborto: Uds esorta le istituzioni a rispettare i tempi per la legge, martedì 5 ottobre concerto Jazz per l'Afghanistan

A una settimana dalla vittoria dei "Sì", l'Unione Donne Sammarinesi esorta le istituzioni a impegnarsi per portare a termine tutte le tappe dell'iter della legge. E si appella alla Reggenza, affinché sia garante del rispetto dei tempi. Per l'Uds il risultato del 26 settembre ha rappresentato una "grande lezione di civiltà". I cittadini, dicono, erano "pronti a rendere dignità di persona alle donne". Per le attiviste, che facevano parte del Comitato promotore, le donne che sceglieranno di abortire non dovranno più nascondersi perché "criminalizzate". L'Uds spera ora in una "legge il più possibile all'avanguardia" ed è in contatto con altre realtà europee per ragionare sui contenuti e dare un apporto, se sarà richiesto dal legislatore. L'associazione annuncia nuove iniziative, anche su altre tematiche, e organizza per mercoledì 5 ottobre alle 21 al Concordia un concerto di beneficenza per le cittadine afgane, con importanti artisti della scena Jazz. Tra i musicisti: Barbara Casini, Simone La Maida, Alessandro Paternesi e Gabriele Evangelista, Giovanni Guidi, Camilla Missio e Francesca Bertazzo Hart.

Nel video, le interviste a Francesca Nicolini e Sara Jane Ghiotti di Uds

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: