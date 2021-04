Referendum aborto: verso il potenziamento della raccolta firme. Uds: "Un passo in avanti per allinearsi con l'oggi"

Prosegue la raccolta firme per il referendum per la depenalizzazione e la legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Un'iniziativa che coinvolge l'Unione donne sammarinesi. Associazione che, oltre ai due punti fissi sul territorio, a Murata e a Dogana, ha in programma di raggiungere i cittadini anche nei luoghi pubblici, come parchi, supermercati e Giunte di Castello, nella prospettiva di un progressivo allentamento delle restrizioni.

Nel video, l'intervista a Giulia Gregnanin (Uds)

