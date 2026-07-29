Referendum Accordo UE, Domani Motus Liberi: "Dopo due anni è una farsa"

Domani Motus Liberi respinge l'ipotesi di un referendum sull'Accordo di Associazione dopo due anni dalla sua applicazione, definendolo una "foglia di fico" per legittimare una scelta già compiuta. Secondo il partito, un eventuale voto contrario aprirebbe lo scenario di una "San Marino exit", con pesanti ricadute reputazionali, dopo aver già sostenuto costi e adeguamenti. Per questo chiede che la consultazione si svolga prima della firma, concedendo qualche mese in più per informare i cittadini con dati, analisi d'impatto e valutazioni complete. Solo così, sostiene, il voto potrà essere davvero libero e consapevole.







