Referendum: alta l'attenzione della stampa internazionale. Dagli Interni invitano alla partecipazione e ricordano le regole del silenzio

Referendum, è conto alla rovescia. Domenica 22.970 elettori interni e 12.441 esteri saranno chiamati ad esprimersi sull'introduzione in Repubblica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Urne aperte dalle 7 alle 20, ora in cui inizieranno le operazioni di spoglio. Il referendum – lo ricordiamo - non prevede quorum.

A prescindere dal risultato, per San Marino sarà una giornata storica, a conclusione di una campagna dai toni aspri. Saranno presenti diverse testate italiane ed estere, fra cui Associated Press ed Euronews. “Significa che la nostra Repubblica è protagonista all'interno di questo percorso indipendentemente dall'esito del referendum”, commenta il Segretario agli Interni Elena Tonnini, che considera la grande attenzione “un segnale assolutamente positivo”.

Il quesito chiede: «Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la 12esima settimana di gestazione e anche successivamente se vi sia il pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?».

Da mezzanotte scatta il silenzio elettorale. “I cittadini – ricorda la Tonnini - sono chiamati a fare un ragionamento autonomo sul proprio voto di domenica”.

Lancia un appello alla partecipazione perché il voto “è un diritto ma anche un dovere”. Chiede, inoltre, il rispetto alle regole del silenzio, dalle interviste sui social a qualsiasi tipo di propaganda. Infine, sul piano sanitario: “Si va a votare in totale sicurezza. I seggi sono areati e sanificati proprio per prevenire ogni forma di contagio”.