Referendum doppio: il due Giugno anche il quesito di Revisione Costituzionale

Il 2 Giugno i cittadini sammarinesi saranno chiamati ad esprimersi non solo sul quesito referendario di modifica alla legge elettorale, ma anche su quello confermativo per la Revisione della Carta dei Diritti. La Reggenza ha firmato ieri il Decreto. Il ricorso al referendum si è reso necessario dopo che l'Aula Consiliare ha approvato il pdl - richiesto da tutti i capigruppo all'indomani della legge sui Diritti Civili - con 35 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto. In quanto legge Costituzionale serviva la maggioranza assoluta. La parola, quindi, passa ai sammarinesi