Referendum italiani: affluenza 'sammarinese' al 34%

Nella tornata referendaria dell'8 e 9 giugno sono stati 4.330 gli italiani residenti a San Marino che hanno votato, su 12.627 aventi diritto, e l'affluenza si è dunque attestata al 34%. Nei quattro quesiti inerenti il lavoro i “sì” hanno prevalso nettamente, anche se in misura inferiore rispetto al risultato nazionale italiano: il dato più alto è stato per il reintegro dai licenziamenti illegittimi che ha raggiunto l'81,15, mentre il dato più basso è stato quello sul quesito in tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro che si è attestato al 78,09%. Nel quinto quesito in tema di cittadinanza, gli italiani residenti a San Marino si sono espressi per il “no” che ha ottenuto il 50,18%. A livello nazionale italiano ha invece prevalso il “sì” con il 65,34%. Come noto per nessuno dei referendum è stato raggiunto il quorum necessario per la validità.

