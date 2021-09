Referendum IVG: Area Democratica e Ass. "Emma Rossi" si schierano per il SI

Sì convinto al quesito da Area Democratica: attacca la campagna referendaria di chi sostiene il No, parlando di “emersione di recrudescenze antistoriche e discriminatorie”. Iscrive l'IVG tra i diritti umani e civili e osserva: “”rifiutando il quesito, non si salvaguardia la vita, ma si impone una visione parziale a tutte”, chiedendo che lo Stato non sia “l'ipocrita che punta il dito, ma dia sostegno alla donna, qualunque scelta porti avanti”.

Per il Sì anche l'"Associazione Emma Rossi" che definisce l'aborto un “percorso di sofferenza”, ritenendo “non condivisibile che alla sofferenza – scrive – si aggiunga la punibilità”. Guarda al referendum come ad un “momento alto della nostra democrazia, ma che in parallelo certifica “l'incapacità della politica di rispondere a chi da tempo ha chiesto di affrontare il tema”.



