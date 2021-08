Referendum IVG: macchina organizzativa in moto. Tonnini: “Sarà voto in sicurezza”

Liste aggiornate a fine luglio, chiamati a dire sì, oppure no, al referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza saranno 35.542 cittadini, di cui 12.482 esteri. Ma potranno votare anche quanti raggiungeranno la maggiore età entro la data del voto. Si andrà alle urne domenica 26 settembre, campagna elettorale al via tra due settimane, venerdì 10 settembre. Per i cittadini esteri, sono già stati inviati i certificati elettorali tramite raccomandata. I sammarinesi, li vedranno recapitati tramite posta ordinaria dalla prossima settimana. “Una norma – spiega il Segretario agli Interni Elena Tonnini - introdotta nel 2020 per le elezioni delle Giunte di Castello e che ha permesso, per quelle elezioni, un risparmio di 7500 euro. Risparmio che va a compensare i maggiori costi che sono invece da predisporre per l'attivazione dei protocolli sanitari, attualmente in via di definizione attraverso due documenti, elaborati con il coordinamento di tutti gli attori coinvolti per svolgere – specifica la Tonnini – un voto in piena sicurezza”.

[Banner_Google_ADS]

Già emanato il decreto n.152, che fissa le norme per poter esercitare il diritto di voto anche in situazioni particolari legate alla pandemia, dall'isolamento domiciliare o quarantena, oppure se ricoverati a casa o in ospedale, tramite raccolta del voto da parte del personale medico sanitario presso il Seggio Speciale dell'Ospedale. In parallelo, già la prossima settimana, il Congresso adotterà la delibera per attivare le linee guida sanitarie relative alla organizzazione e l'accesso ai seggi.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Interni Elena Tonnini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: