Referendum IVG: oggi è il giorno del silenzio elettorale

Si apriranno domani - domenica 26 settembre - dalle 7.00 fino alle 20, i seggi per il referendum sull'introduzione in Repubblica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Oggi è il giorno del silenzio elettorale: vietata dunque qualsiasi attività di propaganda con qualsiasi mezzo, social compresi.

Saranno chiamati alle urne 22.970 elettori interni e 12.441 esteri. Il referendum non prevede quorum. Per votare sarà necessario presentarsi muniti di un documento d'identità, anche scaduto, rilasciato da uffici abilitati della Repubblica di San Marino.

Il quesito chiede: «Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la 12esima settimana di gestazione e anche successivamente se vi sia il pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?».



L'accesso ai seggi - areati e sanificati - sarà contingentato e regolato, per evitare assembramenti nel rispetto delle regole per il contenimento pandemico. Obbligatoria la mascherina, l’igienizzazione delle mani quando si accede all'edificio e prima e dopo il voto. Vietato - come di consueto – l'uso del cellulare sia nei seggi che all’interno degli edifici pubblici dove sono collocati. Sarà proibita, nella stessa giornata, anche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e resteranno chiusi i Centri Salute. Per ottenere il certificato medico per il voto assistito, se non richiesto nei giorni precedenti al proprio medico, ci si potrà rivolgere – in caso di dimenticanza o forza maggiore - al Direttore di Dipartimento Ospedaliero.

San Marino RTV coprirà la giornata con aggiornamenti sul web mentre in serata, dalle 21.00, sarà trasmessa una speciale diretta - sul canale 73, in streaming web e su facebook - sui risultati del referendum condotta da Luca Salvatori.









Per ulteriori informazioni: COME SI VOTA - le indicazioni per votare al referendum del 26 settembre 2021-, o consultare il sito http://www.elezioni.sm/