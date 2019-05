Referendum legge elettorale: comitati e forze politiche nella serata della “Fondazione Oltre”

Le ragioni del si e del no, quando mancano poco più di due settimane al voto – domani al via la campagna elettorale. Al tavolo le forze politiche, insieme ai i rappresentanti dei comitati referendari. Dal comitato promotore esplicitato l'obiettivo della modifica alle legge, sulla scorta dell'esito delle ultime elezioni politiche, per “dare più peso al voto dell'elettore”. Dal comitato contrario, ribadito il principio: “lasciare che siano i cittadini a decidere da chi farsi governare”. Una serata partecipata, aperta con il ricordo di una figura storica della sinistra sammarinese: Gastone Pasolini (l'omaggio alla moglie Iolanda). A lui è dedicata la Fondazione Oltre, “nata - dice la Presidente Francesca Michelotti - “per creare consapevolezza nella cittadinanza”.