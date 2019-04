Referendum legge elettorale, comitato promotore: "I prossimi a governare siano realmente maggioranza nel Paese"

Il comitato promotore del referendum propositivo sulla legge elettorale interviene sul tema focalizzandosi sulle "storture", così le definisce, che l'attuale norma ha portato con l'applicazione del ballottaggio per la prima volta. Il comitato fa una serie di ragionamenti, con numeri e calcoli, sulla composizione del Consiglio attuale e parla di una "palese sproporzionalità tra il principio di governabilità e quello della rappresentatività" e di una coalizione con un "consenso limitato" diventato "maggioranza assoluta". "Una rappresentanza minoritaria - aggiunge sempre il comitato - che con le proprie scelte fa ricadere sul Paese le conseguenze che tutti oggi possiamo toccare con mano". In chiusura l'esortazione a far sì che i prossimi a governare, si legge, siano "realmente maggioranza nel Paese".