Referendum su Accordo UE, PS: “Un passaggio a salvaguardia della democrazia”

Posizione storica e difesa con coerenza nel tempo quella per il referendum sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europa, che il Partito Socialista torna a rivendicare come priorità: “Non scavalcare i sammarinesi – dice Augusto Casali – su un tema dal così forte impatto e sul quale continuano a mancare informazioni e trasparenza da parte di Governo e maggioranza. Per fortuna – ironizza - c'è Andorra a fornire notizie, mentre anche la Commissione che ha discusso dell'addendum sulla vigilanza finanziaria si è tenuta in seduta segreta”. Evidenzia così il “rischio di spaccatura tra potere e popolazione, relegata – dice - a sudditanza, anziché cittadinanza”. E' una chiamata alla responsabilità per Governo e consiglieri nel promuovere lo strumento referendario – ripete Antonio Volpinari. E mentre lanciano l'invito agli stessi sammarinesi a reagire, il PS assicura: “Da domani, valuteremo quali strade intraprendere perché la popolazione possa esprimersi”. “Non siamo né per il sì, né per il no – chiarisce Eric Casali - vogliamo solo che sia il Paese a decidere. Riteniamo che non sia corretto andare a sottoscrivere un accordo che impegnerà il futuro di questo Paese, dei nostri figli e anche il nostro, senza aver richiesto un riscontro alla popolazione. Abbiamo usato il referendum per materie molto più leggere, come quella del Centro Commerciale a Dogana. Non si capisce perché non si possa accendere un referendum: dovrebbe essere lo stesso Governo a farlo, a conferma di quello che racconta che sia buono. Se non lo farà, sicuramente, nella popolazione c'è chi provvederà ad accenderlo. Dopodiché, la popolazione si potrà pronunciare e dire che cosa ne pensa di questo accordo, che è molto impegnativo per la Repubblica”.

Non manca un accenno al rapporto con l'alleato Libera: “Il rapporto con Libera è basato su lealtà, correttezza. Loro sanno che la nostra posizione era così, prima ancora che ci conoscessimo. Siamo stati coerenti e quindi riteniamo di essere nel giusto per quello che vale la nostra idea, insomma, con loro avremo modo di approfondire anche questa materia”.

