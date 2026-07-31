Referendum sull'Accordo UE, DML: “Una questione di democrazia” Sui contenuti dell'Accordo, per Domani Motus Liberi “poche informazioni e poco chiare. Manca il legame con un serio progetto di sviluppo"

“Negare un referendum su un tema di questa portata è negare la democrazia". È perentorio Mirko Dolcini, che chiede alla cittadinanza di “svegliarsi” - così dice, in una conferenza stampa che vede sul tavolo i temi più cari a Domani Motus Liberi. “Una campagna referendaria porterebbe chiarezza, trasparenza e maggiore precisione”, aggiunge Alessandro Capicchioni. Mentre è il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi a rivendicare per il partito una posizione da sempre univoca: “Ci riempiamo la bocca di parole come democrazia – dice - se non facciamo un referendum su una cosa come questa non vediamo su che cosa dovremmo farlo. Tra l'altro, in questo periodo si parla anche del referendum dopo due anni dalla firma. Dal nostro punto di vista sarebbe un referendum non libero e tardivo, semplicemente perché una volta che abbiamo negoziato un accordo per dieci anni, abbiamo speso dei soldi per applicarlo, abbiamo magari assunto anche delle persone per gestire questa transizione... e dovremmo andare in Europa e dire 'scusate, abbiamo sbagliato e torniamo indietro'. A livello reputazionale sarebbe veramente un disastro”. Proprio Forcellini torna sui negoziati: “Governo e maggioranza festeggiano, mentre siamo nel momento più complesso, quello del recepimento della normativa, esprimendo preoccupazione per le risposte che il Paese, PA in testa, saranno in grado di dare”. Sui contenuti dell'Accordo, accusa ancora: “poche informazioni e poco chiare” laddove, su tutto, manca un legame con un serio progetto di sviluppo.

Richiama così l'ordine del giorno presentato e bocciato in Aula, con il capogruppo Fabio Righi che puntualizza con fermezza: “Non siamo mai stati contro l'Accordo, ma a come è stato gestito, svincolato da un piano e da una visione: “Lo ribadiamo da anni, è quello che sta emergendo con tutta la sua forza – dice Righi - il fatto che il Paese non abbia una visione, non abbia una direzione. Assistiamo a dichiarazioni sconclusionate di una maggioranza che mette in fila dei provvedimenti, a caso, senza avere una visione. Non si può governare il Paese con queste modalità, non si può aprire il Paese allo scenario internazionale, come si vorrebbe fare oggi, senza avere un'idea di dove voler portare, di quale dimensione dovrà avere la nostra Repubblica in questo mondo che cambia e nel nuovo mondo che ci attende, rispetto a tutte le sfide che ci saranno”.

“Sullo sviluppo il Governo non tocca palla” - rincara Carlotta Andruccioli, in riferimento anche all'assestamento di bilancio che – rileva – “non contempla la spending review con sacche di spreco nella PA e vede, sì, maggiori entrate, ma tace sulle uscite: 2 milioni in più per l'avvio della difesa per l'arbitrato internazionale e 700mila euro per Expo.

“Una programmazione economica 2027 senza programmazione”, così Gaetano Troina all'indomani della presentazione in Commissione Finanze: “Il Governo continua a dire che va tutto bene, mentre si vive alla giornata e fanno a gara a chi la spara più grossa – osserva - tra decisioni mai condivise, iniziative che non risultano avviate e nessun progetto finalizzato”.

Nel video, le interviste al Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi e al Capogruppo Fabio Righi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: