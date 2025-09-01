TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:19 Estate da record per l'aeroporto "Fellini": ad agosto +37,1 per cento, Londra destinazione top 18:57 Giro del Monte, sabato il via: e torna la staffetta 18:37 È scontro sul progetto “Riviera di lusso a Gaza” pensato dagli Usa 18:17 Pierina Paganelli: focus dei periti sull'audio captato da una telecamera nel garage dove si consumò l'omicidio 18:02 Referendum sull'Accordo Ue: la parola ai Garanti 17:17 Opposizioni: la riforma IGR va "ritirata immediatamente". “Operazione verità” sui conti pubblici 17:09 Braccata al cinghiale, Ciacci: "Recepiremo l'Istanza d'Arengo" 14:32 Scuola, Lonfernini risponde ai docenti: "Mai mancato il confronto, il 12 settembre Collegio docenti congiunto" 13:55 Centro sperimentale “Bosche”: partita la raccolta delle uve per il Sangiovese 13:44 Rimini: ruba vino al supermercato e aggredisce gli agenti, arrestato
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Referendum sull'Accordo Ue: la parola ai Garanti

Entro venti giorni la decisione sull'ammissibilità. Rilevate alcune criticità sulle firme che accompagnano la richiesta.

di Luca Salvatori
1 set 2025
Nel servizio il commento di Maurizio Faetanini, legale rappresentante del Comitato Promotore
Nel servizio il commento di Maurizio Faetanini, legale rappresentante del Comitato Promotore

Volete Voi che la Repubblica di San Marino continui la procedura per giungere ad un accordo di Associazione all'Unione Europea, che comporti l’accettazione delle quattro libertà fondamentali della Unione Europea, con relativa sottoscrizione (parafatura) e successiva ratifica?”. Questo il testo del quesito referendario propositivo sottoposto dal Comitato dei Capifamiglia al Collegio dei Garanti per il giudizio di ammissibilità. Fiducioso sull'esito il Comitato Promotore assistito durante l'udienza dall'avvocato Paride Bugli. L'udienza del Collegio dei Garanti – durata appena 15 minuti – è stata aperta dal presidente Glauco Giostra, per poi proseguire con una relazione del membro effettivo Fabio Elefante che ha rilevato alcune criticità su alcune delle 68 firme (60 quelle necessarie, ndr) che accompagnano la richiesta referendaria. Una non è valida poiché apposta da una persona non iscritta alle liste elettorali, su altre invece sono stati riscontrati errori materiali. La questione verrà dunque vagliata dal Collegio in via preliminare quando dovrà decidere sulla ricevibilità della richiesta.

La risposta dei Garanti, sull'ammissibilità, dovrà arrivare al massimo entro 20 giorni ma qualora, sopraggiungesse un diniego o si opponessero ancor prima questioni di ricevibilità il Comitato dei Capifamiglia fin da ora fa sapere, dunque, che non alzerà bandiera bianca e ci riproverà: se necessario anche con un nuovo quesito che recepisca le osservazioni del Collegio.

Nel servizio il commento di Maurizio Faetanini, legale rappresentante del Comitato Promotore




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica