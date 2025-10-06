Referendum Ue di fronte al Collegio Garante

Udienza pubblica davanti al Collegio dei Garanti per l'ammissibilità del Referendum Propositivo in tema di Accordo di Associazione: chiede che l'associazione all'UE sia resa esecutiva solo dopo un referendum confermativo di iniziativa consiliare. Presenti l'avvocato Antonio Belloni e il legale rappresentante del Comitato referendario Erik Casali. Hanno illustrato il quesito, oltre le motivazioni scritte. Casali si è soffermato sull'importanza dell'istituto referendario quale strumento di democrazia, per consentire ai cittadini di esprimersi su temi di rilevanza, ricordando i tempi record per la raccolta delle firme a supporto del quesito e l'alto interesse da parte della popolazione. Senza dimenticare un riferimento al referendum del 2013 – allora ammesso - sull'adesione all'Unione Europea. Il Collegio Garante ha ora 20 giorni di tempo per deliberare l'ammissibilità.









