Referendum UE: ecco il quesito ufficioso

Alle 14 a Palazzo la discussione sul quesito promosso da “I Capifamiglia”, che invitano i sostenitori a presenziare per mostrare il proprio supporto.

1 set 2025
Fissata alle 14 a Palazzo Pubblico, l'attesa udienza di fronte al Collegio dei Garanti per l'ammissibilità di un referendum sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea promosso dal comitato “I Capifamiglia”.

Il quesito, nella sua versione definitiva, verrà ufficializzato al momento della presentazione ma secondo indiscrezioni il testo dovrebbe essere il seguente: “Volete Voi che la Repubblica di San Marino continui la procedura per giungere ad un accordo di associazione all'Unione Europea, che comporti l’accettazione delle quattro libertà fondamentali della Unione Europea, con relativa sottoscrizione e successiva ratifica?”. Il Collegio dei Garanti dovrà decidere sull'ammissibilità del quesito entro 20 giorni. 




