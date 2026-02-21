Referendum Ue inammissibile, i "Capifamiglia" si rivolgono alla Cedu

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha dichiarato inammissibile il referendum propositivo, sull'Accordo di Associazione all'Unione Europea, proposto dal Comitato dei Capifamiglia. È il secondo quesito sul tema, proposto dallo stesso comitato, che viene bocciato, mentre un terzo referendum sull'Accordo Ue – anch'esso respinto – era stato proposto dal Partito Socialista. Il Comitato dei Capifamiglia, di fronte all'ennesima bocciatura, annuncia la presentazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, per la tutela e il riconoscimento dei diritti dei cittadini che ritiene “non pienamente garantiti”. Una scelta – precisa il Comitato - che nasce dalla volontà di affermare il principio fondamentale secondo il quale la sovranità è del popolo.



