Referendum Ue: primo obiettivo raggiunto per I CapiFamiglia, raccolte 120 firme

Festeggiano i rappresentanti del comitato “I CapiFamiglia” che, con il Referendum Day, spiegano di aver raccolto, in poco più di un'ora e mezza, il doppio delle firme richieste per sottoporre alle istituzioni quesiti referendari. Circa 120 i sottoscrittori, per un'iniziativa organizzata dal comitato insieme a Pro San Marino e Partito Socialista.

Sette i quesiti, di cui due legati ai temi europei. Le restanti proposte riguardano materie elettorali, referendarie e monetarie. Tra i sammarinesi, scrivono i CapiFamiglia, emergono “forti perplessità e preoccupazioni”, soprattutto “per la mancanza di un adeguato coinvolgimento” dei cittadini nelle decisioni per il Paese. Ora le firme saranno autenticate e sarà chiesta udienza al Collegio Garante.

Il comitato rende poi noto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricevuto il ricorso che gli attivisti avevano presentato dopo l'ultima bocciatura di un quesito referendario da parte del Collegio Garante. Ora la Corte dovrà esaminarlo. Non mancano le critiche alle istituzioni per non aver partecipato all'evento nonostante gli inviti. I CapiFamiglia ringraziano comunque il Segretario agli Interni per aver comunicato l'impossibilità di prendere parte alla serata.

In prima linea c'era, invece, Domani Motus Liberi, che come partito di opposizione ha già depositato la propria proposta di referendum sull'Accordo di associazione. Proprio Dml pone l'accento sulla mancata presenza delle altre forze parlamentari. E sull'Europa accusa il Governo di “superficialità”, cioè di aver affrontato il dossier “senza un'adeguata visione strategica” e senza una “seria programmazione” delle ricadute e degli effetti economici e sociali di un passaggio così importante.







