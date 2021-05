Reggenza al Quirinale, storico incontro con Mattarella Visita ufficiale tra i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella

Alle 12.30 in punto l'arrivo al Quirinale dei Capi di Stato. Accoglienza solenne - schierato il picchetto d'onore, con i corazzieri a cavallo. Ad attendere i Capitani Reggenti, lo stesso Mattarella. Dopo l'esecuzione dei due inni nazionali, l'ingresso nella Residenza. Ad accompagnare la Reggenza, l'Ambasciatore di San Marino a Roma, Daniela Rotondaro e l'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. Naturalmente presente la delegazione di Governo, composta dai Segretari agli Esteri Luca Beccari, alle Finanze Marco Gatti e alla Sanità Roberto Ciavatta.

Un incontro ad alto livello che rappresenta un passaggio in qualche modo storico per le due Repubbliche, visto che l'ultima visita ufficiale della Reggenza in Quirinale risale a 20 anni; segno anche di un rinnovato impulso dei rapporti bilaterali. Una serie di saluti e presentazioni, con anche l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri, la foto di rito, poi il colloquio nella Sala degli Specchi.

Alle 14,30 a Palazzo Chigi l'incontro fra le Reggenza, la delegazione di Governo e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

