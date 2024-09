I Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni sono in questi giorni a New York per il “Vertice del Futuro” dei Capi di Stato e di Governo che precede l'apertura della 79esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al seguito della Reggenza una delegazione guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.