Reggenza di Garanzia: i profili di Luca Boschi e Mariella Mularoni

Ecco i Capitani Reggenti eletti

Nato a Piacenza 46 anni fa, Luca Boschi è cittadino sammarinese: cresciuto a Milano, è rientrato in Repubblica da più di 20 anni. Padre di 3 figli, ha conseguito il Diploma Universitario in International Business Marketing all’Università di Cardiff in Galles, riuscendo a sviluppare le proprie competenze professionali nel settore privato. Ha acquisito una notevole esperienza lavorativa in importanti aziende private sammarinesi per poi dedicarsi all’attività di piccolo imprenditore e consulente aziendale. Tre anni fa entra nelle fila del Movimento Civico10 di cui è diventato coordinatore nel marzo 2017. E' membro del Consiglio Grande e Generale dal dicembre 2016. Ama lo sport: nel tempo libero si dedica al Golf. E' inoltre appassionato di cinema.

Nata a San Marino il 15 ottobre 1962, Mariella Mularoni è madre di due figlie. Dal 1987 insegna Lingua Inglese presso la Scuola Media e la Scuola Superiore del Titano. Di lungo corso l'interesse per la politica. Dal 1994 è iscritta al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, sezione di Città. Membro del Consiglio Centrale Dc dal 2013 e della Direzione dal 2014. Siede in Consiglio Grande e Generale da due legislature consecutive, 2013 e 2016: attualmente è Vice Capogruppo consiliare, Vice Presidente del Gruppo presso l'Unione Interparlamentare e fa parte della Commissione Consiliare Affari Interni. Impegnata nel sociale, ha curato diverse iniziative per il Rotary Club San Marino, di cui l'ultima di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Apprezza la disciplina orientale del Tai Chi e suona il pianoforte.