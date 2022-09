Reggenza, DML non esprimerà alcuna candidatura

Domani Motus Liberi sottolinea come l'incarico reggenziale sia troppo rilevante per entrare a far parte di strumentalizzazioni sulla stampa o sui media, frutto di giochi politici che possono solamente infangarne l’onorabilità e il prestigio. La carica – continua - viene ricoperta da consiglieri espressione delle forze politiche di maggioranza, nel rispetto di criteri di rotazione predeterminati e che prevedevano per questo semestre - anche in base alla rappresentanza proporzionale - il diritto riconosciuto a Domani Motus Liberi. Criteri che – precisa il partito - notizie uscite a mezzo stampa hanno contribuito a mettere in discussione, cavalcando l’onda della strumentalizzazione politica. Non accettando che il proprio nome venga accostato a logiche di poltrona, comunica formalmente che non esprimerà alcuna candidatura per il prossimo semestre.

