Reggenza: etica e identità, nell'Indirizzo di Saluto all'Aula di Alessandro Scarano e Adele Tonnini L'intervento, nel pomeriggio, in occasione della prima seduta consiliare del nuovo Semestre

Focalizzarsi su ciò che unisce, piuttosto che su ciò che divide; per recuperare – a partire dall'Aula di Palazzo – un senso di comunità “leale e onesto”. Non un semplice intervento di circostanza, hanno sottolineato gli stessi Capi di Stato; che hanno garantito un impegno “costante e rigoroso” nel vigilare sul corretto funzionamento delle Istituzioni. Il primo invito ai Consiglieri è quello ad agire con “serietà, autorevolezza ed impegno”; affinché il dibattito politico non diventi mai “momento di scontro e prevaricazione”. Nell'indirizzo di saluto un richiamo alla scena internazionale, dove ancora “risuona il fragore delle armi”; e non solo in Ucraina. L'impegno di Alessandro Scarano e Adele Tonnini è quello di far sentire in ogni ambito la voce del Titano; ricordandone il DNA valoriale. “Patrimonio” riconosciuto nel recente report del Consiglio Consiglio d'Europa. La Reggenza ha ricordato anche l'apprezzamento del GRECO. Tutto ciò, è stato rimarcato, va tutelato da “potenziali conflitti di interesse”. Specie di fronte alle sfide che attendono il Paese. Sguardo allora all'Accordo di Associazione con l'UE; che esige un confronto “serio e costruttivo”. Fra le priorità la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile, trasparente, di qualità; e ciò grazie anche alle attese riforme.

Particolare attenzione, poi, all'”Etica dell'Ambiente e della sua salvaguardia”. Con una sollecitazione a tutti gli attori ad incentivare l'”azione resiliente sugli impatti del cambiamento climatico”; a concretizzare gli impegni e favorire la cooperazione internazionale in materia. Dal macro al micro; perché “sono le piccole azioni, anche quotidiane – è stato detto -, che cambiano il Mondo. Fra le direttrici del Semestre i giovani; la vicinanza a chi vive situazioni di disabilità e fragilità. Dai Capitani Reggenti anche un invito a riflettere sul principale tratto identitario del Paese: il concetto di Libertà. Non un diritto “acquisito”, ma che va “salvaguardato e costantemente riaffermato”. Imprescindibile anche la fiducia nelle Istituzioni. Da qui l'appello alla politica. “Abbiamo bisogno di esempi di correttezza, di coerenza e di altruismo”. Espresso compiacimento per le “molteplici iniziative” della precedente Reggenza; come la promozione del tour virtuale di Palazzo Pubblico, che sarà a breve inaugurato. Sarà infatti dedicata particolare attenzione, in questi 6 mesi, alle peculiarità storiche, identitarie ed istituzionali di San Marino. Ai Consiglieri, infine, l'appello a sviluppare sempre un “confronto sereno e costruttivo”, nell'interesse esclusivo del Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: