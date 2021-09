REGGENZA Reggenza: il Pdcs designa all'unanimità Francesco Mussoni In serata Npr indicherà il proprio candidato

Reggenza: il Pdcs designa all'unanimità Francesco Mussoni.

La direzione del Pdcs ha designato all'unanimità Francesco Mussoni quale Capitano Reggente per il semestre 1° ottobre 2021 - 1° aprile 2022. Ora si attende la decisione da parte di Noi per la Repubblica che dovrà designare in serata il proprio candidato alla Suprema Magistratura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: