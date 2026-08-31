POLITICA Reggenza, il Pdcs designa William Casali alla Suprema Magistratura Casali è stato scelto all'unanimità. Dalla Dc parole di soddisfazione e felicitazioni verso il Consigliere

Reggenza, il Pdcs designa William Casali alla Suprema Magistratura.

Il Pdcs candida il consigliere William Casali alla Suprema Magistratura, per il semestre 1° Ottobre 2026 - 1° Aprile 2027. Lo comunica, con una nota stampa, il partito. La Direzione e il Gruppo consiliare hanno designato Casali all’unanimità. "Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese - si legge - esprime grande soddisfazione per tale scelta e rinnova al proprio Consigliere, le felicitazioni per la candidatura".

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