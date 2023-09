Reggenza, il PDCS indica Filippo Tamagnini

Il Gruppo Consiliare e la Direzione del PDCS hanno designato poco fa Filippo Tamagnini quale candidato alla Suprema Magistratura per il semestre 1° ottobre 2023 - 1° Aprile 2024. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime in una nota grande soddisfazione per questa scelta e rinnova al proprio Consigliere le felicitazioni per la candidatura. Per Tamagnini sarà la seconda Reggenza. Membro del PDCS dal 2000 ed eletto in Consiglio nel 2008, ha già ricoperto la Suprema Magistratura per il semestre aprile-ottobre 2011. Ora spetta a Domani Motus Liberi sciogliere le riserve.

