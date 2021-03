Reggenza: il Pdcs indica Gian Carlo Venturini

Il Pdcs scioglie le riserve e indica all'unanimità il suo segretario Gian Carlo Venturini come Capitano Reggente per il semestre primo Aprile - primo Ottobre. La Direzione ha poi scelto Manuel Ciavatta come Vice Segretario.

