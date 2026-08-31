Reggenza, il Psd candida Gerardo Giovagnoli per il semestre ottobre 2026-aprile 2027

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ha scelto Gerardo Giovagnoli come proprio candidato alla carica di Capitano Reggente per il semestre 1° ottobre 2026 – 1° aprile 2027. Nel comunicato il Psd sottolinea il suo lungo impegno politico e istituzionale, ricordandone lo stile “mite nei toni, riflessivo e razionale” e il ruolo di delegato del partito alle relazioni internazionali e agli affari europei, oltre a quello di capodelegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

Il Psd evidenzia anche il contributo di Giovagnoli al percorso di avvicinamento di San Marino all’Unione Europea. Se la firma dell’Accordo di associazione dovesse arrivare durante il prossimo semestre, sottolinea il partito, Giovagnoli la vivrebbe da Capitano Reggente. Il Psd esprime infine “orgoglio” e fiducia nella sua capacità di interpretare l’incarico con equilibrio e senso delle istituzioni.







