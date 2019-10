Reggenza: il semestre di Nicola Selva e Michele Muratori - LA SCHEDA

Un semestre, quello di Nicola Selva e Michele Muratori, di centrale importanza per il Paese; caratterizzato da persistenti difficoltà in settori strategici, come quello finanziario; e da fibrillazioni politiche che porteranno infine alla crisi di Governo. Sin dal discorso di insediamento grande attenzione a tematiche quali i rapporti con l'Italia, il percorso negoziale con l'UE, l'impegno a tutela dell'ambiente; ma anche il valore educativo dello sport. Argomento che sarà toccato più volte, dai Capi di Stato. Ad inizio maggio incontro ad altissimo livello, a Milano, con il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte; in occasione di un evento dedicato a sostenibilità e futuro. I Capi di Stato esprimono la volontà di intensificare i rapporti con Roma. A fine mese i Capitani Reggenti, accompagnati dall'ambasciatore Alessandra Albertini, sono in Vaticano, all'udienza dedicata al centenario dell'Eparchia di Lungro degli Italo-albanesi. Al termine Papa Francesco si avvicina per un saluto alle autorità e agli ospiti, cominciando proprio dalla Reggenza, che rilancia – al Pontefice – un invito a salire sul Titano. E poi in Montenegro, per l'apertura dei Giochi dei Piccoli Stati. Cerimonia anticipata da un colloquio in forma privata dei Capitani Reggenti con il Presidente del Paese balcanico, Milo Dukanovic. Momento di particolare importanza per sancire il rapporto di amicizia tra le due Repubbliche. L'11 giugno l'intervento, in plenaria, alla Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, a Ginevra. I Capi di Stato illustrano i passi compiuti dalla Repubblica nel solco della riqualificazione del Paese. E non mancano colloqui informali con alcuni tra i maggiori leader europei: da Macron alla Merkel. La due giorni in Svizzera continua il giorno successivo a Losanna, dove la Reggenza – insieme ai vertici del CONS - incontra il Presidente del CIO Thomas Bach, che riceve l'invito a partecipare ai festeggiamenti per il 60esimo anniversario del Comitato Olimpico Sammarinese, in programma a dicembre. I Capitani Reggenti proseguono la visita nella sede della UEFA a Nyon con il presidente Aleksander Ceferin. Dopo 2 settimane la visita alla San Marino RTV. Dalla Reggenza parole di elogio ed incoraggiamento, all'Emittente di Stato. Costante l'attenzione alla correttezza del confronto politico. Il 22 luglio la seduta del Consiglio si apre con un forte appello al senso di responsabilità dell'Aula. I Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori chiedono di entrare nel merito delle questioni nel rispetto reciproco, evitando offese; tutto ciò a difesa dell'autorevolezza delle Istituzioni. Vicinanza, solidarietà nell'incontro di mezza estate tra la Reggenza e Andrea De Bernardin: Sindaco di Rocca Pietore; località montana ricordata con affetto da intere generazioni di sammarinesi e gravemente ferita – lo scorso anno – da un'eccezionale ondata di maltempo. L'obiettivo è valutare future collaborazioni tra le due realtà. A fine mese, in occasione del Meeting, la visita della Reggenza alla kermesse di Comunione e Liberazione e l'incontro privato con la Presidente Emilia Guarnieri. E poi un grande appuntamento sportivo: il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 13 settembre, per la Reggenza, una serie di incontri istituzionali e la visita ai Paddock. Confermata la massima attenzione alle comunità dei sammarinesi residenti all'estero, con la visita in Francia, in occasione del 40° anniversario del Consolato e dell'Associazione sammarinese a Grenoble. Per la Reggenza anche gli incontri con le autorità locali: il Prefetto dell'Isère, e i Sindaci di Grenoble e del Comune di Crolles. Due giorni dopo, infine, il via ad una serie di visite ad alcune importanti aziende del territorio. Tutto ciò per ribadire la vicinanza delle Istituzioni ad ogni soggetto attivo della Comunità; in particolare le realtà produttive.