Reggenza in visita ufficiale ad Acquaviva Sul tavolo dissesto idrogeologico, ambiente e cimitero. Belluzzi: nuovi loculi dal prossimo anno. Dal Capitano apprezzamento per l'attenzione dimostrata: “Incontro costruttivo”

Fa tappa ad Acquaviva il ciclo di visite della Reggenza nei nove Castelli della Repubblica. I Capi di Stato Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, hanno partecipato alla riunione della Giunta di Castello, un momento di confronto diretto con l'amministrazione locale e i suoi problemi. Sul tavolo le criticità che da anni attendono una soluzione. Il Capitano di Castello Enzo Semprini definisce l'incontro "costruttivo", tornando sul nodo della Cartiera, una questione ambientale che, ricorda, si trascina da oltre cinquant'anni e per la quale chiede il pieno rispetto delle regole. Poi il capitolo dissesto idrogeologico: dopo le alluvioni che tre anni fa hanno colpito il torrente San Marino, la pista ciclopedonale ha subito numerosi cedimenti. La situazione è ora migliorata grazie agli interventi avviati, ma restano aperte altre emergenze. Preoccupano infatti le frane sotto la Casa del Castello e lungo un altro tratto di strada dove sono pronti i progetti, ma manca ancora una data per l'avvio dei lavori. Più vicina, invece, la soluzione per il piazzale della Cava della Fonte, accanto al poligono, dove il ripristino partirà nei prossimi giorni dopo tre anni di attesa.

Dal Segretario Belluzzi arriva anche una rassicurazione sul cimitero di Acquaviva: i lavori partiranno nei primi mesi del prossimo anno, con la realizzazione di nuovi loculi. Una visita, quella della Reggenza, particolarmente apprezzata dal Capitano, che ricorda la precedente ad Acquaviva di quasi 20 anni fa. Semprini ribadisce l'impegno della Giunta a informare costantemente i cittadini sulle decisioni che saranno assunte: "Nulla calerà dall'alto, ogni scelta sarà condivisa". Un invito al dialogo, ma nel rispetto dei ruoli.

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