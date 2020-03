Reggenza, indirizzo di saluto al termine del semestre: "Responsabilità, coesione, fiducia"

I Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni tengono l'indirizzo di saluto al termine del semestre reggenziale. Solitamente viene rivolto all'Aula, pronunciato nell'ultima seduta del semestre del Consiglio Grande e Generale, che quest'anno - per via dell'emergenza Covid19 - è stata una seduta limitata all'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Dalla Reggenza un abbraccio ideale, non solo a chi ha ruoli istituzionali e politici, ma a tutti i sammarinesi, tutti ugualmente coinvolti nell'emergenza. Chiedono responsabilità, auspicano coesione - quella coesione che sempre i sammarinesi hanno mostrato nei momenti difficili - ma invitano anche ad avere fiducia.