SUPREMA MAGISTRATURA
Reggenza, la Dc sceglie Lorenzo Bugli
Il consigliere democristiano farà coppia con Matteo Rossi già indicato dal Psd
La Direzione del PDCS ha designato questa sera all’unanimità quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1° ottobre 2025 – 1° aprile 2026, Lorenzo Bugli.
Il consigliere, che i rumors davano tra i favoriti, farà coppia con Matteo Rossi, già indicato dal Psd. Entrambi sono alla prima esperienza da Capitani Reggenti.
Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese in una nota "esprime la propria soddisfazione per tale scelta e rinnova al Consigliere le proprie felicitazioni per la candidatura."
